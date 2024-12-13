Стало известно, сколько в Перми получают финансовые аналитики

В Перми финансовые аналитики могут рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob.
«В декабре 2024 года аналитики изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию „Финансовый аналитик“ в транспортно-логистических компаниях Перми. Организации готовы платить от 110 до 150 тысяч рублей соискателям с со знанием английского языка и наличием профессиональных сертификатов. Также важным фактором стал опыт работы в компаниях с численностью персонала от 500 человек и стаж работы от 3 лет», — сказано в исследовании.
Среднестатистический портрет соискателя представляет собой женщина в возрасте 42 лет. В обязанности работника входят анализ хозяйственной деятельности компании, финансовых потоков и бизнес-планирование.
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