13 декабря 2024

Стало известно, сколько в Перми получают финансовые аналитики

Superjob: пермские работодатели готовы платить аналитикам до 150 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работодатели готовы платить аналитикам до 150 тысяч рублей
Работодатели готовы платить аналитикам до 150 тысяч рублей Фото:

В Перми финансовые аналитики могут рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob.

«В декабре 2024 года аналитики изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию „Финансовый аналитик“ в транспортно-логистических компаниях Перми. Организации готовы платить от 110 до 150 тысяч рублей соискателям с со знанием английского языка и наличием профессиональных сертификатов. Также важным фактором стал опыт работы в компаниях с численностью персонала от 500 человек и стаж работы от 3 лет», — сказано в исследовании.

Среднестатистический портрет соискателя представляет собой женщина в возрасте 42 лет. В обязанности работника входят анализ хозяйственной деятельности компании, финансовых потоков и бизнес-планирование.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми финансовые аналитики могут рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob. «В декабре 2024 года аналитики изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию „Финансовый аналитик“ в транспортно-логистических компаниях Перми. Организации готовы платить от 110 до 150 тысяч рублей соискателям с со знанием английского языка и наличием профессиональных сертификатов. Также важным фактором стал опыт работы в компаниях с численностью персонала от 500 человек и стаж работы от 3 лет», — сказано в исследовании. Среднестатистический портрет соискателя представляет собой женщина в возрасте 42 лет. В обязанности работника входят анализ хозяйственной деятельности компании, финансовых потоков и бизнес-планирование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...