14 декабря 2024
13 декабря 2024

Пермяк, участвовавший в освобождении Бахмута и Кременной, вошел в состав генсовета ЕР

В генсовет «Единой России» от Прикамья вошел ветеран СВО Денис Катаев
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Катаев рассказал, что ощущал поддержку земляков на передовой и готов помогать региону в мирное время
Денис Катаев рассказал, что ощущал поддержку земляков на передовой и готов помогать региону в мирное время Фото:
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В генсовет «Единой России» вошел ветеран СВО, депутат думы Ильинского округа Пермского края Денис Катаев. Это решение было принято на XXII съезде партии в Москве, рассказал корреспондент URA.RU с места события.

«Дениса Катаева включили в генсовет ЕР. Он сменил на этом посту заместителя главы региональной общественной приемной председателя партии в Прикамье Елену Савельеву», — пояснил корреспондент агентства.

Свое место в генсовете партии сохранил депутат думы Соликамского округа Андрей Жуков. В высший совет «Единой России» все также входят сенатор от Прикамья Андрей Климов, бывшие губернаторы Пермского края Юрий Трутнев и Максим Решетников.

В зоне СВО Катаев принимал участие в освобождении Бахмута и Кременной. После возвращения с передовой сосредоточился на депутатской и партийной деятельности. Сейчас работает преподавателем основ безопасности жизнедеятельности в Ильинской школе №1.

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В генсовет «Единой России» вошел ветеран СВО, депутат думы Ильинского округа Пермского края Денис Катаев. Это решение было принято на XXII съезде партии в Москве, рассказал корреспондент URA.RU с места события. «Дениса Катаева включили в генсовет ЕР. Он сменил на этом посту заместителя главы региональной общественной приемной председателя партии в Прикамье Елену Савельеву», — пояснил корреспондент агентства. Свое место в генсовете партии сохранил депутат думы Соликамского округа Андрей Жуков. В высший совет «Единой России» все также входят сенатор от Прикамья Андрей Климов, бывшие губернаторы Пермского края Юрий Трутнев и Максим Решетников. В зоне СВО Катаев принимал участие в освобождении Бахмута и Кременной. После возвращения с передовой сосредоточился на депутатской и партийной деятельности. Сейчас работает преподавателем основ безопасности жизнедеятельности в Ильинской школе №1.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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