Пермяк, участвовавший в освобождении Бахмута и Кременной, вошел в состав генсовета ЕР

В генсовет «Единой России» вошел ветеран СВО, депутат думы Ильинского округа Пермского края Денис Катаев. Это решение было принято на XXII съезде партии в Москве, рассказал корреспондент URA.RU с места события.
«Дениса Катаева включили в генсовет ЕР. Он сменил на этом посту заместителя главы региональной общественной приемной председателя партии в Прикамье Елену Савельеву», — пояснил корреспондент агентства.
Свое место в генсовете партии сохранил депутат думы Соликамского округа Андрей Жуков. В высший совет «Единой России» все также входят сенатор от Прикамья Андрей Климов, бывшие губернаторы Пермского края Юрий Трутнев и Максим Решетников.
В зоне СВО Катаев принимал участие в освобождении Бахмута и Кременной. После возвращения с передовой сосредоточился на депутатской и партийной деятельности. Сейчас работает преподавателем основ безопасности жизнедеятельности в Ильинской школе №1.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!