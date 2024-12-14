На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись грузовики. Фото

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Водитель автомашины «Камаз» получил травмы
Водитель автомашины «Камаз» получил травмы Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург произошло столкновение двух грузовиков, в ДТП пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«Предварительно, 54-летний мужчина, управляя грузовой автомашиной „Фусо Кантер“, двигаясь из Екатеринбурга в Пермь, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с „Камазом“. В результате ДТП 45-летний водитель автомашины „Камаз“ получил травмы различной степени тяжести», — сообщает ведомство.

Инцидент произошел 14 декабря около 4:25 часов на 172 км автодороги «Пермь — Екатеринбург». По факту ДТП проводится проверка.

В отношении водителя «Фусо» составлен протокол за нарушение режима труда и отдыха
В отношении водителя «Фусо» составлен протокол за нарушение режима труда и отдыха
Фото:

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На трассе Пермь — Екатеринбург произошло столкновение двух грузовиков, в ДТП пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «Предварительно, 54-летний мужчина, управляя грузовой автомашиной „Фусо Кантер“, двигаясь из Екатеринбурга в Пермь, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с „Камазом“. В результате ДТП 45-летний водитель автомашины „Камаз“ получил травмы различной степени тяжести», — сообщает ведомство. Инцидент произошел 14 декабря около 4:25 часов на 172 км автодороги «Пермь — Екатеринбург». По факту ДТП проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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