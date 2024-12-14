На трассе Пермь — Екатеринбург произошло столкновение двух грузовиков, в ДТП пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
«Предварительно, 54-летний мужчина, управляя грузовой автомашиной „Фусо Кантер“, двигаясь из Екатеринбурга в Пермь, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с „Камазом“. В результате ДТП 45-летний водитель автомашины „Камаз“ получил травмы различной степени тяжести», — сообщает ведомство.
Инцидент произошел 14 декабря около 4:25 часов на 172 км автодороги «Пермь — Екатеринбург». По факту ДТП проводится проверка.
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