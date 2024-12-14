14 декабря 2024
13 декабря 2024

Огонь уничтожил имущество и кров: семье с маленькими детьми из Фролов нужна помощь. Фото, видео

Во Фролах под Пермью собирают средства для семьи с детьми, у которой сгорел дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Строение спасти не удалось
Строение спасти не удалось Фото:

В селе Фролы Пермского района организован сбор средств для семьи, которая потеряла кров в результате пожара. Инцидент произошел 14 декабря, рассказали местные жители. 

«Произошло возгорание дома. У семьи выгорело все нажитое: от предметов первой необходимости до предметов быта. Сбор производится в магазине „Чипполинки“ во Фролах по улице Весенней, 4. Мальчику и девочке нужны обувь и одежда», — местных жителей цитирует telegram-канал «ЧП ДТП Пермь».

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, в тушении приняли участие 13 человек специалистов и четыре единицы техники. Погибших и травмированных на пожаре нет. Самостоятельно до прибытия спасателей из дома эвакуировались четыре человека. Причины возгорания устанавливается.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера было получено в 17:15
Сообщение о пожаре на пульт диспетчера было получено в 17:15
Фото:

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В селе Фролы Пермского района организован сбор средств для семьи, которая потеряла кров в результате пожара. Инцидент произошел 14 декабря, рассказали местные жители.  «Произошло возгорание дома. У семьи выгорело все нажитое: от предметов первой необходимости до предметов быта. Сбор производится в магазине „Чипполинки“ во Фролах по улице Весенней, 4. Мальчику и девочке нужны обувь и одежда», — местных жителей цитирует telegram-канал «ЧП ДТП Пермь». По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, в тушении приняли участие 13 человек специалистов и четыре единицы техники. Погибших и травмированных на пожаре нет. Самостоятельно до прибытия спасателей из дома эвакуировались четыре человека. Причины возгорания устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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