В селе Фролы Пермского района организован сбор средств для семьи, которая потеряла кров в результате пожара. Инцидент произошел 14 декабря, рассказали местные жители.
«Произошло возгорание дома. У семьи выгорело все нажитое: от предметов первой необходимости до предметов быта. Сбор производится в магазине „Чипполинки“ во Фролах по улице Весенней, 4. Мальчику и девочке нужны обувь и одежда», — местных жителей цитирует telegram-канал «ЧП ДТП Пермь».
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, в тушении приняли участие 13 человек специалистов и четыре единицы техники. Погибших и травмированных на пожаре нет. Самостоятельно до прибытия спасателей из дома эвакуировались четыре человека. Причины возгорания устанавливается.
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