13 декабря 2024

В Пермском крае подорожает водоснабжение в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубометр воды для населения подорожает на 17%
Кубометр воды для населения подорожает на 17% Фото:

Минтарифов Пермского края повысит цены на водоснабжение в 2025 году. Об этом сообщили представители ведомства.

«Кубометр воды для населения подорожает на 17% — до 48, 91 рублей. Для промышленности же он подешевеет — с 46,77 рублей за кубометр до 40,76 рублей. Такая же ситуация с водоотведением: услуги канализации для пермяков подорожают на 19%, а для других потребителей — подешевеют до 45,41 рублей», — сказано в документе. Новые тарифы начнут действовать с 1 июля 2025 года.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермском крае на 12,3% повысят тарифы на электричество. Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов на электроэнергию в 2025 году по всей стране. При этом в краевом Минтарифов подчеркнули, что утвержден не рост тарифов, а предельно возможный рост совокупного платежа за все виды ресурсов.

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Минтарифов Пермского края повысит цены на водоснабжение в 2025 году. Об этом сообщили представители ведомства. «Кубометр воды для населения подорожает на 17% — до 48, 91 рублей. Для промышленности же он подешевеет — с 46,77 рублей за кубометр до 40,76 рублей. Такая же ситуация с водоотведением: услуги канализации для пермяков подорожают на 19%, а для других потребителей — подешевеют до 45,41 рублей», — сказано в документе. Новые тарифы начнут действовать с 1 июля 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермском крае на 12,3% повысят тарифы на электричество. Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов на электроэнергию в 2025 году по всей стране. При этом в краевом Минтарифов подчеркнули, что утвержден не рост тарифов, а предельно возможный рост совокупного платежа за все виды ресурсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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