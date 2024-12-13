В Пермском крае подорожает водоснабжение в 2025 году

Минтарифов Пермского края повысит цены на водоснабжение в 2025 году. Об этом сообщили представители ведомства.
«Кубометр воды для населения подорожает на 17% — до 48, 91 рублей. Для промышленности же он подешевеет — с 46,77 рублей за кубометр до 40,76 рублей. Такая же ситуация с водоотведением: услуги канализации для пермяков подорожают на 19%, а для других потребителей — подешевеют до 45,41 рублей», — сказано в документе. Новые тарифы начнут действовать с 1 июля 2025 года.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермском крае на 12,3% повысят тарифы на электричество. Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов на электроэнергию в 2025 году по всей стране. При этом в краевом Минтарифов подчеркнули, что утвержден не рост тарифов, а предельно возможный рост совокупного платежа за все виды ресурсов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!