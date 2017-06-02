{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 июня 2017
01 июня 2017
31 мая 2017
Главные новости Челябинской области
15:51  02 июня 2017 0

Крупная европейская компания вложит в Челябинскую область сотни миллионов

Губернатор Борис Дубровский продолжает работу на форуме в Санкт-Петербургепресс-служба губернатора Челябинской области

Соглашение о сотрудничестве с швейцарской компанией «Омиа» подписал 2 июня на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге челябинский губернатор Борис Дубровский. Швейцарцы подтвердили планы работы на Южном Урале в течение ближайших 50-70 лет, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Подписи под документом поставили глава региона и руководитель подразделения «Юг — Восток» Omya International AG Харальд Пфаллер. «Омиа» считается одним из ведущих мировых производителей промышленных минералов — наполнителей и пигментов на основе карбоната кальция и доломита, — а также химической продукции специального назначения.

В Челябинской области действует два предприятия концерна. В 2017—2018 годах ООО «Омиа Урал» планирует развивать перерабатывающие мощности и модернизировать действующее производство в поселке Субутак. Кроме того, в планах компании строительство новой линии производительностью до 150 тыс. тонн молотого мрамора в год. В реализацию проекта «Омиа» намерена инвестировать до 200 млн рублей.

Совокупный объем инвестиций в развитие бизнеса в регионе превысил 60 млн евро, мультипликативный экономический эффект за 10 лет оценивается более чем в 100 млн евро.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров