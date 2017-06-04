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Главные новости Свердловской области
00:51  04 июня 2017 0

Из-за урагана в Свердловской области введен режим ЧС

Последствия урагана в Асбесте
Свердловская область приходит в себя после атаки стихииФото: Дарья Ефремова

В двух муниципалитетах Свердловской области из-за урагана введен режим ЧС. Об этом сообщает департамент информационной политики главы региона.

«В Староуткинске и Нижнем Тагиле введен режим чрезвычайной ситуации в связи с последствиями ураганного ветра. В оба муниципалитета по поручению главы региона Евгения Куйвашева незамедлительно выехали представители областного министерства общественной безопасности и министерства энергетики и ЖКХ», — говорится в официальном сообщении.

Евгений Куйвашев также дал поручению кабинету министров принять меры по устранению последствий урагана и предоставить пострадавшим необходимую помощь. В настоящий момент специалисты энергокомпаний ведут работы по восстановлению поврежденных сетей с привлечением аварийных бригад и спецтехники.

Согласно официальным данным, в общей сложности от стихии пострадало около 38 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация с нарушением энергоснабжения сохраняется в Нижнем Тагиле.

«Ситуация находится на особом контроле регионального штаба по энергобезопасности. Социально значимые объекты оперативно переводятся на резервные источники электроснабжения, принимаются исчерпывающие меры для подключения жилфонда. В большинстве территорий нарушения устранены и поэтапно запитываются потребители», — заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Сергей Макеев
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