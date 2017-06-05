04:35 05 июня 2017 0

В Танзанииии слоны находятся под защитой государства ФОТО: rabstol.net

Стадо слонов вторглось в 5 деревень на севере Танзании, вытоптав более 40 гектаров земли и уничтожив жилые постройки. Информацию о необычном погроме опубликовало агентство «Синьхуа».

Деревни оказались разгромлены стадом, состоящим из 40 животных. Их появление в населенных пунктах вызвало панику среди местного населения. В общей сложности слоны вытоптали 43 гектара посевов, чем, возможно, обрекли жителей на голод, поскольку сельское хозяйство в данной местности является важнейшей отраслью, сообщает Nation News.

Информации о погибших и пострадавших от набега слонов в СМИ не поступало.