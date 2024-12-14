Союзники России обеспокоились риском восстаний вслед за Сирией

После того как в Сирии вооруженные повстанцы, при поддержке боевиков, свергли президента Башара Асада, ряд арабских стран боятся аналогичного сценария. С такими мнениями выступают в ряде стран, которые лояльно относятся к России — Египте, Арабских Эмиратах, Египте и Иордании. Об этом пишет Washington Post.
«Лидеры таких стран, как Египет, Иордания и Саудовская Аравия и ОАЭ, обеспокоены тем, что свержение Асада и приход к власти исламистского правительства могут спровоцировать беспорядки внутри страны», — сообщают авторы материала, ссылаясь на свои источники, приближенные к властям данных стран. В настоящий момент, как минимум Египет и ОАЭ поддерживают партнерские отношения с Россией, состоя в БРИКС.
Также один из политологов, опрошенного журналистами, отмечает, что есть вероятность того, что оппозиционные силы, захватившие власть в Сирии, могут продавливать свое влияние дальше, в сторону других арабских стран. «Они [власти близлежащих стран] обеспокоены способностью [новых властей в Сирии] укрепиться в стране и распространить свое влияние», — спрогнозировал профессор международных отношений Лондонской школы экономики и политических наук Фаваз Гергес.
Еще в 2011 году, когда только начались первые восстания в Сирии, послужившие началом гражданской войны, в ряде арабских стран на тот момент проходили антиправительственные протесты. Они получили название «Арабская весна». Тогда произошли отставки президента Туниса Зин аль-Абидина Бен Али и президента Египта Хосни Мубарака, которые правили государствами десятилетиями.
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