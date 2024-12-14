Лидер оппозиции Сирии заявил, что России дали «пересмотреть отношения»

Лидер сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа заявил, что России дали возможность заново пересмотреть свои отношения с народом Сирии после того, как повстанцы свергли президента Башара Асада. Об этом он заявил телеканалу Syria TV.
«Мы дали им [русским] возможность пересмотреть отношения с нами», — сказал Ахмед аш-Шараа в беседе с телеканалом. Он также добавил, что текущая власть в стране не планирует провоцировать Россию в военном плане.
Неделей ранее повстанцы ворвались в Дамаск и вынудили Башара Асада экстренно покинуть страну и сложить с себя полномочия президента. Позже стало известно, что он улетел в Москву вместе с семьей, где получил убежище. В Кремле отмечали также, что Россия в настоящий момент проводит переговоры с сирийскими представителями, чтобы сохранить за собой военные базы, находящиеся в стране. Сейчас объекты работают штатно, передает Pravda.ru. При этом изначально РФ оказывала поддержку официальным властям в лице Асада, отмечает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.