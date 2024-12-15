Стало известно, сколько молодых россиян умирают в год от ВИЧ

Покровский: каждый год в России умирают около 30 тысяч молодых граждан от ВИЧ
© Служба новостей «URA.RU»
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За последние 10 лет заболеваемость ВИЧ снизилась на 27%
За последние 10 лет заболеваемость ВИЧ снизилась на 27% Фото:

Каждый год в России умирают около 30 тысяч молодых и трудоспособных людей из-за ВИЧ-инфекций. Это приводит не только к человеческим потерям, но и наносит ущерб экономике, так как утрачивается потенциал трудовых ресурсов. Об этом сообщил академик РАН Вадим Покровский.

«Мы теряем 30 тысяч людей в год молодого возраста, трудоспособных, которые могут еще 20-30 лет работать», — заявил Покровский ТАСС. Он отметил, что государство тратит ежегодно 70 млрд рублей на лечение ВИЧ-инфицированных.

Покровский также обратил внимание на проблемы неправильного или несвоевременного лечения. По его словам, государству необходимо усилить профилактические меры и обеспечить доступность адекватного лечения для всех инфицированных.

Ранее Покровский заявил, что в настоящий момент в России с диагностированной ВИЧ-инфекцией живут 1,2 млн граждан, передает RT. Ежегодно в России регистрируется около 60 тысяч новых случаев ВИЧ. Согласно статистике Роспотребнадзора, за последнее десятилетие заболеваемость этой инфекцией в России упала на 27,1%, передает «Национальная служба новостей».

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Каждый год в России умирают около 30 тысяч молодых и трудоспособных людей из-за ВИЧ-инфекций. Это приводит не только к человеческим потерям, но и наносит ущерб экономике, так как утрачивается потенциал трудовых ресурсов. Об этом сообщил академик РАН Вадим Покровский. «Мы теряем 30 тысяч людей в год молодого возраста, трудоспособных, которые могут еще 20-30 лет работать», — заявил Покровский ТАСС. Он отметил, что государство тратит ежегодно 70 млрд рублей на лечение ВИЧ-инфицированных. Покровский также обратил внимание на проблемы неправильного или несвоевременного лечения. По его словам, государству необходимо усилить профилактические меры и обеспечить доступность адекватного лечения для всех инфицированных. Ранее Покровский заявил, что в настоящий момент в России с диагностированной ВИЧ-инфекцией живут 1,2 млн граждан, передает RT. Ежегодно в России регистрируется около 60 тысяч новых случаев ВИЧ. Согласно статистике Роспотребнадзора, за последнее десятилетие заболеваемость этой инфекцией в России упала на 27,1%, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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