Junge Welt: Украина распродает основные активы ради Запада

Правительство Украины способствует международным инвестиционным фондам захватывать основные отрасли экономики. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt.
«Правительство Украины, по всей видимости, работает над тем, чтобы передать оставшиеся фрагменты экономики западным инвесторам», — считают эксперты газеты Junge Welt. Причем, по данным издания у собственников бизнеса забирают предприятия под разными предлогами.
Подобные процессы происходят и в сфере телекоммуникаций и в добывающем секторе. Речь идет о месторождениях сырья, например, титановых руд. В свою очередь, продажа пакетов акций зарубежным покупателям приводит к понижению стоимости, открывая возможность покупки крупного бизнеса по бросовым ценам.
Ранее URA.RU сообщало, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский, внесенный в РФ в перечень экстремистов и террористов, обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его окружение в рейдерском захвате нефтегазовой компании «Укрнафта». По его словам, этот акт был маскирован под национализацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.