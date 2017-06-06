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06 июня 2017
05 июня 2017
Главные новости Свердловской области
14:25  06 июня 2017 0

Кадровики Свердловского МЧС отправились в колонию из-за «мертвой души»

Цветы у входа в МЧС. Екатеринбург, здание, вход, гу мчс россии
Кадровики получили за три года незаконно более миллиона рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге вынесен приговор сотрудникам отдела кадров областного главка МЧС, которые по поддельным документам получили более миллиона рублей за несуществующего человека. Об этом «URA.RU» сообщили в региональной прокуратуре.

«Октябрьский суд Екатеринбурга приговорил к реальным срокам заключения сотрудников отдела кадров ГУ МЧС по Свердловской области. Они обвинялись по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По версии следствия, заместитель начальника управления кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения ГУ МЧС России по Свердловской области Евгений Панов и старший инспектор того же управления Алексей Кокшаров, в период с 2010 по 2013 годы представляли в бухгалтерию документы на несуществующего человека. Мертвой душе регулярно начислялась зарплата, на нее была заведена банковская пластиковая карта. Деньги снимали в банкоматах сами кадровики. В общей сложности за 3,5 года они получили таким образом 1,1 млн рублей.

Суд приговорил Евгения Панова к трем годам колонии общего режима, Алексей Кокшаров получил полтора года колонии общего режима. Ущерб аферисты возместили ведомству в период следствия.

Александр Лукманов
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