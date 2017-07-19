Охранник югорского кафе напал на клиентку с перцовым баллончиком. ФОТО

В Сургуте охранник MuzCafe выстрелил клиентке заведения в глаза из перцового баллончика. Об этом в соцсети сообщают очевидцы.
В группе «К-Информ» появились и фотографии с места происшествия. По словам свидетелей инцидента, женщина была пьяна и вела себя неадекватно — во время конфликта один из охранников достал перцовый баллончик и выпустил струю газа в лицо клиентке.
На момент публикации получить комментарий в самом кафе «URA.RU» не удалось — на звонки по номеру телефона, опубликованному в открытом доступе, никто не ответил.
Этот инцидент активно обсуждается в соцсетях. Многие считают, что охрана заведения могла не применять спецсредство. «В связи с чем произошел этот казус? Что за конфликт? Может, она особо пьяная-то не была — тоже ведь неизвестно. А охранники у нас в заведениях еще те», — пишет Ирина Лисова. «Тоже мне стража… Видимо, ждали случая, чтоб проявить себя с баллончиком», — негодует Светлана Кирьянова.
Однако нашлись и защитники охранников MuzCafe. «Ну охрана угомонила девушку, и правильно, сама виновата — набросилась на охрану, а если бы они это сделали так, как с мужчинами (скрутили или еще что с силой), то тут бы кричали, что мол она же девушка. А это их работа, чтоб такие люди не бросались на посетителей заведения», — пишет Екатерина Шевченко. «Ничего страшного от перцовки не будет, вполне обоснованно заслужила, охранник в этом случае на 100% чист перед законом, а бухое неадекватное животное в отрезвитель не помешало бы на 15 суток отправить», — одобряет действия охраны Валентин Рудык.