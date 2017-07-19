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19 июля 2017
Главные новости Москвы
20:31  19 июля 2017 10

Инспекторам ДПС разрешили тормозить машины вне постов

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У сотрудников ДПС появилось больше возможностейФото: depositphotos.com © URA.RU

Инспекторы ГИБДД смогут останавливать транспортные средства вне стационарных постов. МВД РФ отменило приказ, запрещающий делать это.

Изданный пять лет приказ оказался ошибочным, объяснил изменения первый замглавы МВД РФ Александр Горовой, пишет «Русская планета». Ведомство пришло к этому выводу, учтя транспортную логистику и географию России. Горовой добавил, что инспекторы могут останавливать пассажирские автобусы, в случае если будет нарушен режим труда водителей. Водителям предоставят возможность отдохнуть. На какие критерии будут ориентироваться сотрудники ДПС, оценивая степень усталости водителей, в МВД не уточнили.

Ранее сотрудник ДПС мог останавливать водителя вне стационарного поста лишь в случае, если на автомобиль была «наводка» или же автомобилист нарушил ПДД прямо на глазах инспектора.

Наталия Вершинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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