DM: Трамп откажется от руководства НАТО

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность отказа от руководства США в НАТО и перехода его к европейским странам, таким как Британия или Франция. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.
«Трамп рассматривает возможность отказа от руководства НАТО, настояв на том, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за безопасность континента», — говорится в публикации британского издания. Сообщается, что так США намерены снизить свои обязательства в обеспечении безопасности Европы.
По данным издания, с момента основания НАТО командующим объединенными силами организации в Европе всегда был американский генерал. Однако сейчас, по словам источников таблоида, США рассчитывают, что новым лидером станут представители Великобритании или Франции. «[США] также ожидают, что эту должность займет британский или французский генерал», — уточнил автор материала.
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