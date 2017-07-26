Трамп выступил в Америке под флагом СССР. ВИДЕО

10:28 26 июля 2017 3

Американцы подозревают Трампа в сговоре с Россией Фото: depositphotos.com © URA.RU

Неизвестный мужчина едва не сорвал выступление президента США Дональда Трампа. Инцидент, который произошел в штате Огайо, показали в прямо эфире американские каналы.

Началось все с того, что мужчина в красной футболке, сидя на трибуне, развернул плакат с лозунгом: «Трамп и Пенс должны уйти». На него набросились другие участники мероприятия, а затем охрана скрутила и вывела протестующего вон.

«Откуда он, черт побери, взялся?» — удивился Трамп, и тут же второй активист развернул позади президента флаг СССР. Как пишет РИА «Новости», таким образом он намекнул на «сговор главы США с Россией».

Охрана вырвала красный флаг из рук мужчины, бросила на землю, а затем так же выгнала недовольного гражданина Америки с трибуны.



«А он молод. Ему надо к мамочке — ну, будут у него проблемы. Держу пари, его мамочка голосовала за нас», — высказался о парне президент.