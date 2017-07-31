Разработчик узнал о новых функциях iPhone после глупой утечки в Apple

Разработчик Стивен Тротон-Смит из Ирландии нашел подтверждение слухам об инфракрасном сканере лица в будущих моделях iPhone. Информацию о функции он нашел в коде колонки HomePod, который случайно опубликовали на сервере для разработчиков Apple.
«Прошивка HomePod подтверждает существование инфракрасной разблокировки экрана. Изображение безрамочного айфона можно достать из файла Payment_glyph_phone-D22.caar в фреймворке PassKitUIFoundation с помощью указанного кода», — приводит слова Тротон-Смита портал Tjournal.ru.
Ирландец также сообщил, что iPhone 8 будет с безрамочным дисплеем, фронтальной камерой и датчиком приближения.
О способности новой модели iPhone распознавать лица для разблокировки экрана стало известно в начале июля 2017 года.