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31 июля 2017
19:44  31 июля 2017 0

Разработчик узнал о новых функциях iPhone после глупой утечки в Apple

Старт продаж новых iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Москва, айфон, apple, iPhone 6s
Информацию о функции мужчина нашел в коде колонки HomePodФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Разработчик Стивен Тротон-Смит из Ирландии нашел подтверждение слухам об инфракрасном сканере лица в будущих моделях iPhone. Информацию о функции он нашел в коде колонки HomePod, который случайно опубликовали на сервере для разработчиков Apple.

«Прошивка HomePod подтверждает существование инфракрасной разблокировки экрана. Изображение безрамочного айфона можно достать из файла Payment_glyph_phone-D22.caar в фреймворке PassKitUIFoundation с помощью указанного кода», — приводит слова Тротон-Смита портал Tjournal.ru.

Ирландец также сообщил, что iPhone 8 будет с безрамочным дисплеем, фронтальной камерой и датчиком приближения.

О способности новой модели iPhone распознавать лица для разблокировки экрана стало известно в начале июля 2017 года.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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