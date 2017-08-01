Эксперты определили 10 самых экономичных авто в России

09:08 01 августа 2017 0

Лидерами рейтинга стали семь хэтчбеков, два кроссовера и седан Фото: Wikipedia

В десятку самых экономичных автомобилей российского рынка вошли семь хэтчбеков, два кроссовера и седан. Специалисты взяли для анализа машины с расходом до шести литров на 100 километров в городском режиме как с дизельными, так и бензиновые двигателями, а также один гибрид.

Лучшим в этой категории признан лифтбек Toyota Prius с бензиновым двигателем 1,8 литра мощностью 98 лошадиных сил. Расход топлива — 2,9 литра на сто километров. Автомобиль стоит 2,1 миллиона рублей, передает телеканал 360. Сразу за ним идет хэтчбек V40 Cross Country за 1,7 миллиона рублей, расходующий 4,6 литра на 100 километров своим двухлитровым дизелем на 120 «лошадей».

Также в тройке лидеров компактный хэтчбек Smart fortwo за 1 миллион рублей с трехцилинровым турбированным двигателем объемом 0,9 литра мощностью 90 лошадиных сил. Его расход — 4,9 литра на сотню в городе и 3,7 — на трассе.

Помимо этого, одними из самых экономичных в России машин являются Kia Picanto (бензин, 1,0 литр, 67 лошадиных сил) — 5,6 литров на 100 километров, DS 3 (бензин, 1,2 литра, 110 лошадиных сил) — 5,6 литра, Nissan Qashqai (дизель, 1,6 литра, 130 лошадиных сил) — 5,6 литров, Peugeot 2008 (бензин, 1,2 литра, 110 лошадиных сил) — 5,9 литра, Mini Cooper (бензин, 1,5 литра, 136 лошадиных сил) — 5,9 литров, Citroen C4 Sedan (дизель, 1,6 литра, 114 лошадиных сил) — 5,9 литров, Audi A3 (бензин, турбо, 1,4 литра, 150 лошадиных сил) — 6,1 литра на 100 километров.