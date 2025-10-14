Алек Болдуин сообщил об аварии с его участием

Алек Болдуин врезался на своей машине в дерево
Алек Болдуин врезался на своей машине в дерево

Американский актер Алек Болдуин и его брат попали в ДТП. По его словам, в результате столкновения с деревом никто не пострадал. Об этом актер сообщил своим подписчикам в социальной сети.

«Сегодня утром меня стали спрашивать о моей машине — я сегодня попал в аварию. Я разбил машину жены. Мне очень жаль. Но все в порядке, и я в порядке, и мой брат тоже»», — написал Болдуин. Он рассказал, что пытался избежать столкновения с мусоровозом и врезался в дерево. Он уточнил, что автомобиль принадлежал его супруге, и выразил сожаление по поводу случившегося.

Ранее стало известно о прекращении судебного разбирательства в отношении актера Алека Болдуина, обвиняемого в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Инцидент произошел во время съемок фильма «Ржавчина» 21 октября 2021 года.

