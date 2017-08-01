В Кургане назначен новый начальник центрального отдела полиции

Начальником отдела полиции №5 УМВД России по городу Кургану назначен подполковник полиции Степан Копылов. Во вторник, 1 августа, нового руководителя представили коллективу, сообщили в пресс-службе ведомства.
До повышения Копылов служил в должности заместителя начальника курганского отдела полиции №3.
Степан Копылов родился в 1980 году в Оренбургской области. В 2002 году окончил Курганский государственный университет, в 2009 году — Челябинский юридический институт МВД России. В органах внутренних дел служит с 2002 года. Прошел путь от стажера по должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска до начальника отделения уголовного розыска ОП №3 УМВД России по г. Кургану.
Ранее отдел полиции «Центральный» возглавлял Игорь Соколов, который сейчас является заместителем начальника УМВД России по городу Кургану.