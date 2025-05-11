Le Monde: в Белоруссии картофель стал дефицитным товаром

В Белоруссии картофель превратился в редкий товар, и жители жалуются на его отсутствие в магазинах, несмотря на его ключевое значение в рационе. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
«Картофель стал редким товаром в Белоруссии», — говорится в тексте статьи. Уточняется, что проблема сохраняется уже несколько месяцев, и граждане сталкиваются с трудностями при попытке приобрести этот продукт в магазинах.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с исчезновением белорусского картофеля с прилавков местных магазинов. По его словам, основная причина дефицита связана с тем, что производители предпочли продавать картофель в Россию, где цены на него оказались значительно выше, чем на внутреннем рынке страны. Президент отметил, что между интересами покупателей, стремящихся приобретать продукцию по более низкой стоимости, и фермеров, заинтересованных в получении максимальной прибыли, возник определенный конфликт, передает «Национальная Служба Новостей».
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