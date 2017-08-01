Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве из-за нарушения условий контракта ФГУП «Челябинское протезно-ортопедическое предприятие» с министерством социальных отношений Челябинской области. О возбуждении уголовного дела ходатайствовала прокуратура региона, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.
В прокуратуру в декабре 2016 года поступили материалы ревизии главного контрольного управления области. Ревизия была проведена по поручению губернатора Бориса Дубровского. Аудиторы установили, что в 2015—2016 годах сотрудники ФГУП «Челябинское протезно-ортопедическое предприятие» предоставили в министерство подложные документы, подтверждающие выполнение обязательств по государственным контрактам на изготовление и поставку сложной ортопедической обуви, получив в качестве оплаты денежные средства в сумме свыше 32 млн рублей.
Но изготовленная и выданная гражданам обувь не соответствовала требованиям. Стоимость одной пары в среднем завышена на 8,9 тысячи рублей, общая сумма превышения составила 30,1 млн рублей. В документы вносились фиктивные сведения. Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой области на контроль.