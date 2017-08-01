Российская молодежь поддерживает политику президента Владимира Путина. Об одобрении его стиля руководства страной высказалось 80% молодых людей, опрошенных Центром социологии студенчества.
По данным интернет-опроса, пишет ТАСС со ссылкой на данные Центра социологии студенчества, более 80% учащихся вузов поддерживает политику президента, 11% «скорее не поддерживают» и только 3% «не поддерживают полностью». Около 46% респондентов с симпатией относятся к лидеру государства, восхищается им 31% и еще 5% относятся настороженно.
В компетентности Путина уверено более 90% студентов. В том, что Путин — опытный политик, уверены 88%. В опросе приняли участие более двух тысяч респондентов из 30 регионов страны. Более 88% опрошенных — это студенты высших учебных заведений, остальные — студенты колледжей и техникумов.