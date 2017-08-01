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01 августа 2017
18:40  01 августа 2017 3

Около 80% российской молодежи поддерживает политику Путина

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Политику Путина поддерживает более 80% студентовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская молодежь поддерживает политику президента Владимира Путина. Об одобрении его стиля руководства страной высказалось 80% молодых людей, опрошенных Центром социологии студенчества.

По данным интернет-опроса, пишет ТАСС со ссылкой на данные Центра социологии студенчества, более 80% учащихся вузов поддерживает политику президента, 11% «скорее не поддерживают» и только 3% «не поддерживают полностью». Около 46% респондентов с симпатией относятся к лидеру государства, восхищается им 31% и еще 5% относятся настороженно.

В компетентности Путина уверено более 90% студентов. В том, что Путин — опытный политик, уверены 88%. В опросе приняли участие более двух тысяч респондентов из 30 регионов страны. Более 88% опрошенных — это студенты высших учебных заведений, остальные — студенты колледжей и техникумов.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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