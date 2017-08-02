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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Москвы
08:14  02 августа 2017 0

Российские аудиторы объединились ради противостояния Западу

Конкурентный рынок принуждает к слияниюФото: depositphotos.com

Два крупных аудитора объединились, чтобы составить конкуренцию западным компаниям, сообщают «Ведомости». «Русаудит» и «Росэкспертиза» поборются за право на существование с гигантами рынка — Deloitte, PwC, EY и KPMG.

В результате сделки объединилось 20 партнеров и более 400 сотрудников компаний в семи городах. Руководитель «Бейкер Тили Русаудит» Евгений Самойлов рассказал, что слияние продиктовано требованием времени и «проводимой сейчас реформой аудита». Однако у «Росэкспертизы» был еще один повод для сделки: претензии со стороны налоговой службы по поводу названия. Ведомство потребовало отказаться от использования части «Рос» в названии компании: по мнению налоговиков, компания не имела на это права.

Известно, что объединенная фирма будет работать под брендом «Кроу Хорват Россия» и будет представлять международную сеть Crowe Horwath International (штаб-квартира в Нью-Йорке). До слияния «Русаудит» занимал девятое место в рейтинге аудиторских компаний «РА Эксперт» за 2016 год, а «Росэкспертиза» — пятое.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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