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Главные новости Челябинской области
10:56  04 августа 2017 0

Руководство «Магнитки» поздравило железнодорожников с праздником

ММК. Коксохим. Метизное производство. Магнитогорск, рашников виктор
Работников ММК поздравил Виктор РашниковФото: Илья Московец © URA.RU

С профессиональным праздником железнодорожников поздравил председатель совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» Виктор Рашников.

Он отметил, что машинисты, инженеры и ремонтники железных дорог составляют крепкую основу важнейшей отрасли российской экономики.

«От вашего опыта и трудолюбия напрямую зависит эффективность интеграции „Магнитки“ в народнохозяйственную жизнь страны, своевременность выполнения заказов, реализация крупных инвестиционных проектов и многие другие аспекты жизнедеятельности нашего города и комбината», — сказал Виктор Рашников.

Он подчеркнул, что Южно-Уральская железная дорога несколько десятилетий обеспечивает не только безопасное передвижение пассажиров, но и, принимая у железнодорожников ММК эстафету перевозок, доставляет производственные грузы в разные точки страны.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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