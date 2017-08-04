Руководство «Магнитки» поздравило железнодорожников с праздником

С профессиональным праздником железнодорожников поздравил председатель совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» Виктор Рашников.
Он отметил, что машинисты, инженеры и ремонтники железных дорог составляют крепкую основу важнейшей отрасли российской экономики.
«От вашего опыта и трудолюбия напрямую зависит эффективность интеграции „Магнитки“ в народнохозяйственную жизнь страны, своевременность выполнения заказов, реализация крупных инвестиционных проектов и многие другие аспекты жизнедеятельности нашего города и комбината», — сказал Виктор Рашников.
Он подчеркнул, что Южно-Уральская железная дорога несколько десятилетий обеспечивает не только безопасное передвижение пассажиров, но и, принимая у железнодорожников ММК эстафету перевозок, доставляет производственные грузы в разные точки страны.