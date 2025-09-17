Жители Троицка потребовали осушить фонтан фекалий

Жители Троицка Челябинской области потребовали устранить фонтан из фекалий, который бьет из коллектора на перекрестке, подтапливая их дома. В администрации города сообщили, как намерены справляться с проблемой.
«Много лет из канализационного коллектора на углу улиц Красногвардейская и Летягина бьет фонтан из фекальных стоков. Вонь стоит неимоверная, нам приходится строить дамбу, чтобы защитить дворы и дома», — рассказали местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Как пояснили в пресс-службе администрации Троицка, причиной потопов являются конструктивные недостатки коллектора бытовой канализации. На этом объекте постоянно работает аварийная бригада.
«МУП „Электротепловые сети“ регулярно проводит аварийно-ремонтные работы с применением спецтехники для устранения подпоров, засоров и восстановлению надлежащей работы приемных колодцев. Это временные работы для поддержания эксплуатационного состояния коллектора, они будут проводиться непрерывно до ремонта коллектора», — отметили в пресс-службе городской мэрии.
В пресс-службе администрации добавили, что в муниципалитете нет средств на ремонт этого коллектора, поэтому Управление по капитальному строительству каждый год подает заявку в региональный минстрой. Последнее обращение было подано 26 июня 2025 года. До того момента, как выделят деньги на разработку проекта замены коллектора, жителей просят при любой аварии немедленно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу МУП «ЭТС».
