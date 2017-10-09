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09 октября 2017
15:19  09 октября 2017 8

У боевиков в Сирии нашли американское оружие

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Оружие отправляется якобы для умеренной оппозицииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Боевики «Джебхат ан-Нусра» (группировка, запрещенная в РФ) используют в боях американское оружие. Об этом заявил генерал сирийской армии Али Аль-Али.

По его словам, после атаки боевиков на российский пост в Идлибе 18 сентября в руки правительственных войск попало оружие, которым пользовались члены бандитской группировки, пишет «Русская планета». Аль-Али отметил, что военные конфисковали более сотни единиц оружия, в том числе гранатометы. Все это было произведено в США, Франции и Бельгии. «Утро.ру» уточняет, что к террористам попадает оружие американцев, которое предназначалось якобы для умеренной оппозиции.

Ранее в Минобороны РФ высказали подозрения относительно назначения военной базы США в Эн-Танфе, откуда постоянно совершают атаки боевики ИГ. Террористы нападают на мирное население и правительственную сирийскую армию. Кстати, рядом с этой базой находится 60-тысячный лагерь беженцев, в котором преимущественно проживают женщины и дети. Американцы, по заявлению представителя военного ведомства, генерал-майора Игоря Конашенкова, затрудняют поставку гуманитарных грузов в эту зону.

Иван Антонов
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