Вечером 9 октября жители Урала наблюдали необычное астрономическое явление — покрытие Луной входящей в ТОП-20 по яркости звезды Альдебаран. Снимки наблюдений уральцы выложили в соцсетях.
Авторы фотографий, особенно в крупных городах, жалуются на погоду и дымку, которая мешала наблюдениям. И делятся датой следующего «танца» Луны со звездой — 6 ноября 2017 года.
Различить момент, когда вершины горных хребтов на Луне на какое-то время закроют яркую точку звезды, можно будет даже невооруженным глазом. Но лучше, конечно, использовать для наблюдения оптические приборы — телескоп, подзорную трубу или бинокль.
Видео: «Типичный Екатеринбург», «ВК»