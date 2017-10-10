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10 октября 2017
09:22  10 октября 2017 0

Уральцы засняли «танец Луны и Альдебарана». ФОТО, ВИДЕО

Луна регулярно затмевает звезды, но по большей части не столь яркиеФото: страница пользователя "Кот Котофеич", "ВК"

Вечером 9 октября жители Урала наблюдали необычное астрономическое явление — покрытие Луной входящей в ТОП-20 по яркости звезды Альдебаран. Снимки наблюдений уральцы выложили в соцсетях.

Авторы фотографий, особенно в крупных городах, жалуются на погоду и дымку, которая мешала наблюдениям. И делятся датой следующего «танца» Луны со звездой — 6 ноября 2017 года.

Покрытие Луной звезды Альдебаран, как это было видно из Озерска (Челябинская область)
Фото: страница Александра Сабаев, «ВК»

Различить момент, когда вершины горных хребтов на Луне на какое-то время закроют яркую точку звезды, можно будет даже невооруженным глазом. Но лучше, конечно, использовать для наблюдения оптические приборы — телескоп, подзорную трубу или бинокль.

Видео: «Типичный Екатеринбург», «ВК»

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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