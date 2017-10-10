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Главные новости Пермского края
09:31  10 октября 2017 0

Пермяки по пути за клюквой столкнулись с медведем. ФОТО

Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Хозяин леса не спешил прогонять гостейФото: pixabay.com

Жители Пермского края отправились за клюквой в леса Красновишерского района и по пути наткнулись на медведя.

Судя по всему, зверь был сыт и не тронул гостей, так как все остались целы. Одному из ягодников даже удалось сделать несколько неплохих снимков. «Сходили, блин, за клюквой», — прокомментировал лесное приключение автор снимков Михаил Плотников.

Под записью, опубликованной в группе «Мой город — Пермь» «ВКонтакте», пользователи соцсети оставили множество комментариев. Многие отнеслись с юмором к ситуации, которая разрешилась благополучно:

«Хотел поближе с тезкой познакомиться», — пишет Татьяна Ширинкина. «Смелые ребята, драпать надо было», — отметила Екатерина Калинина. Большинство поддержало девушку, удивившись, что люди не побежали, а стали фотографировать зверя.

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Медведь двигался в сторону людей Фото: группа «Мой город — Пермь» Вконтакте

Ранее в Сети опубликовали видео о том, как на Ямале люди кормят белого медведя. Опасный хищник с удовольствием лакомился печеньем с маслом.

А вот в августе встреча свердловчанина с хозяином леса едва не закончилась трагедией. 44-летний уралец вышел живым из вынужденного поединка со зверем — врукопашную отбившись от напавшего на него хищника. Вслед за «URA.RU» эту новость растиражировали мировые СМИ.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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