Жители Пермского края отправились за клюквой в леса Красновишерского района и по пути наткнулись на медведя.
Судя по всему, зверь был сыт и не тронул гостей, так как все остались целы. Одному из ягодников даже удалось сделать несколько неплохих снимков. «Сходили, блин, за клюквой», — прокомментировал лесное приключение автор снимков Михаил Плотников.
Под записью, опубликованной в группе «Мой город — Пермь» «ВКонтакте», пользователи соцсети оставили множество комментариев. Многие отнеслись с юмором к ситуации, которая разрешилась благополучно:
«Хотел поближе с тезкой познакомиться», — пишет Татьяна Ширинкина. «Смелые ребята, драпать надо было», — отметила Екатерина Калинина. Большинство поддержало девушку, удивившись, что люди не побежали, а стали фотографировать зверя.
Ранее в Сети опубликовали видео о том, как на Ямале люди кормят белого медведя. Опасный хищник с удовольствием лакомился печеньем с маслом.
А вот в августе встреча свердловчанина с хозяином леса едва не закончилась трагедией. 44-летний уралец вышел живым из вынужденного поединка со зверем — врукопашную отбившись от напавшего на него хищника. Вслед за «URA.RU» эту новость растиражировали мировые СМИ.