В Перми и других территориях края ряд туристических локаций оснастили QR-кодами, с помощью которых появляется возможность открыть дополненную реальность места. Теперь, например, стоя на набережной Камы в Перми, можно увидеть, как по реке идут теплоходы разных эпох.
«На набережной Камы можно увидеть оживающую историю речного флота. В дополненной реальности на воде появляются три теплохода разных эпох, сопровождаемые рассказом диктора. Это превращает обычную прогулку по набережной в историю знакомства с пароходостроением Перми», — говорится на туристическом портале Пермского края.
AR-технологии позволяют наложить цифровую информацию (изображения, 3D-модели, текст, видео) на объекты реального мира в режиме реального времени, поясняют авторы проекта. Дополненная реальность работает как «интеллектуальный гид», оживляя привычные объекты, добавляя контекст и предоставляя информацию о каждой точке интереса прямо на экране телефона.
Среди других «оживших» локаций и героев есть мельница на набережной Усолки в Соликамске, богатырь Кудым-Ош в Кудымкаре, ладья с Великопермским князем Михаилом Ермолаевичем в небе Губахи, богатыри Ветлан и Полюд на берегу Вишеры и другие. Карта всех локаций здесь.
