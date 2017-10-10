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10 октября 2017
Главные новости Москвы
12:52  10 октября 2017 0

«Яндекс» запустил голосового помощника «Алиса»

Пресс-конференция по услугам от Яндекса. Екатеринбург, яндекс
"Яндекс" сделал интернет удобнееФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Интернет-холдинг «Яндекс» открыл доступ к собственному голосовому помощинку «Алиса» для всех пользователей интернета.

В настоящее время сервис работает в поисковом приложении «Яндекса» на мобильных операционных системах Android и iOS. На персональных компьютерах помощник пока доступен в бета-версии.

«Алиса» позволяет запускать программы, а также находить нужную информацию в Сети. Например, пользователи могут узнать, куда можно сходить вечером, ознакомиться с прогнозом погоды и решать множество повседневных задач, пишет РБК.

В самой компании голосовой помощник называют уникальным, так как он не ограничен набором заранее заданных ответов. Размер инвестиций в новый сервис «Яндекс» остается неизвестным.

Лев Истомин
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