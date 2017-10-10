Интернет-холдинг «Яндекс» открыл доступ к собственному голосовому помощинку «Алиса» для всех пользователей интернета.
В настоящее время сервис работает в поисковом приложении «Яндекса» на мобильных операционных системах Android и iOS. На персональных компьютерах помощник пока доступен в бета-версии.
«Алиса» позволяет запускать программы, а также находить нужную информацию в Сети. Например, пользователи могут узнать, куда можно сходить вечером, ознакомиться с прогнозом погоды и решать множество повседневных задач, пишет РБК.
В самой компании голосовой помощник называют уникальным, так как он не ограничен набором заранее заданных ответов. Размер инвестиций в новый сервис «Яндекс» остается неизвестным.