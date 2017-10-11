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11 октября 2017
10 октября 2017
05:15  11 октября 2017 0

Роскомнадзор навсегда удалит Rutracker из поисковиков

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, ноутбук, интернет, сеть, яндекс, поисковая система, социальная сеть, поиск
Все навечно заблокированные сайты будут удалены из поисковых системФото: Анна Майорова © URA.RU

Роскомнадзор намерен разослать поисковым системам письма c требованием удалить навечно заблокированные сайты из поисковой выдачи. В это число попал и популярный торрент-трекер Rutracker.org.

Согласно поправкам, к закону «Об информации», которые вступили в силу 1 октября, требование заключается в том, чтобы поисковые системы удалили навечно заблокированные сайты из поисковой выдачи, передают «Известия».

«Удаление пиратов из поисковой выдачи — новая долгожданная практика, введенная вступившим в силу законом. Надзорному ведомству и поисковым системам нужно ее отработать», — заявил глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

«Не так страшно, что первые удаления пиратов произошли не 1 или 2 октября. Главное — это неотвратимость результата. Мы почти два года ждали этого закона и можем подождать еще несколько дней», — добавил он.

Как заявили эксперты, 70% новых пользователей посещают пиратские ресурсы именно из-за поисковых систем. Как стало известно, что из всех поисковых систем, которые работают в России, этот навечно заблокированный торрент-трекер удалил только Mail.ru, в то время, как на других сервисах «Яндекс», Google, Bing и «Спутник» по-прежнему можно найти ссылки на данный портал.

Александр Черноскутов
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