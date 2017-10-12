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12 октября 2017
Главные новости Москвы
11:54  12 октября 2017 0

Американцы, прикрываясь «истерией Европы», подтянули дивизию к российским границам в Прибалтике

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, конашенков игорь
Игорь Конашенков заявил о скоплении у российских границ американской военной техникиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Минобороны РФ заявили о том, что у границ России с прибалтийскими республиками фактически развернулась целая дивизия Вооруженных сил США. Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, заявил, что переброска американских военнослужащих осуществлялась под «истерию» в Европе по поводу российско-белорусских учений «Запад-2017».

СМИ Европы говорили о «непрозрачности» российско-белорусских учений и «гибридных» операциях российских вооруженных сил. На фоне этого в Польше проходила «ротация» размещенной 3-й бронетанковой бригады ВС США (в ее распоряжении находится более 80 танков, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin, 144 БМП Bradley). По договоренности с Россией, как отметил Конашенков, эту бригаду должны были сменить военнослужащие 2-й бронетанковой бригады ВС США, пишет РИА «Новости».

«В Польшу „по-тихому“ прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась там вместе со своей бронетехникой. При этом в Польше и прибалтийских республиках никуда не делась оставленная военная техника 3-й американской бронетанковой бригады», — отметил представитель Минобороны. Американцы развернулись вместе со своей бронетехникой в районах городов Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Конашенков отметил, что на данный момент де-факто у российских границ развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, ФРГ).

В Минобороны подчеркнули, что расценивают истерию касательно «русской угрозы» от российско-белорусских учений «Запад-2017» как «мошеннически отыгранную информационную завесу этой операции Пентагона», отмечает RT.

Ранее, напоминает «Ридус», североатлантический альянс заморозил сотрудничество с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО из-за российско-белорусских учений «Запад-2017».

Нина Калинина
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