Володин отменил визит российской делегации в США из-за снятия флагов РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отменил визит российской делегации на третий международный форум в Нью-Йорке из-за снятия флагов РФ со здания дипсобственности страны в США.
«Да, [делегация] не поедет. Это решение принял председатель Госдумы», — приводит «Комсомольская правда» слова вице-спикера нижней палаты Петра Толстого, который также выразил надежду, что Штаты пересмотрят принятое ими решение и флаг России вернется на свое «законное место».
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уже назвал действия США провокацией, пишет «Федеральное агентство новостей». По его словам, это очередной деструктивный шаг в «дипломатической войне», которую развязала еще администрация экс-президента Барака Обамы.
Незадолго до этого инцидента российское посольство выразило решительный протест против снятия флагов со зданий консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне, пишет портал «Утро.ру». Госдепартамент США в ответ на это заявил, что флаги были с уважением спущены, а сейчас находятся внутри зданий.