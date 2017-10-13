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13 октября 2017
17:55  13 октября 2017 1

Россия отказалась заплатить Украине компенсацию за Крым

Форум
Москва не станет тратить деньги на выкуп УкраинеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Три года российскому Крыму
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В Кремле прокомментировали слова президента Чехии Милоша Земана о выплате компенсации за Крым украинской стороне.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, эти слова можно отнести к внутриевропейской дискуссии. Речи о реальной компенсации за присоединенный к России полуостров идти не может, пишет «Федеральное агентство новостей».

Слова Земана, произнесенные 10 октября на Парламентской ассамблее Совета Европы, вызвали негативную реакцию со стороны официальных органов и политиков Украины, сообщает агентство Nation News.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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