Россия отказалась заплатить Украине компенсацию за Крым

В Кремле прокомментировали слова президента Чехии Милоша Земана о выплате компенсации за Крым украинской стороне.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, эти слова можно отнести к внутриевропейской дискуссии. Речи о реальной компенсации за присоединенный к России полуостров идти не может, пишет «Федеральное агентство новостей».
Слова Земана, произнесенные 10 октября на Парламентской ассамблее Совета Европы, вызвали негативную реакцию со стороны официальных органов и политиков Украины, сообщает агентство Nation News.