Самый молодой район Екатеринбурга — Академический — заинтересовал иностранных инвесторов. 13 октября его посетила делегация итальянских и российских бизнесменов — участников российско-итальянской рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. Делегаты в эти дни проводят совещание в региональной столице.
«Академический» заинтересовал инвесторов как масштабный инвестиционный проект и успешный пример государственно-частного партнерства.
Презентацию для итальянских бизнесменов провел генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев. Он рассказал, что за 8 лет в районе было построено более 1 миллиона квадратных метров жилья, 3 школы, 9 детских садов и другие объекты инфраструктуры.
Главным итогом визита делегации стало подписание соглашения между АО «РСГ-Академическое», итальянской компанией Fondital и «Корпорацией развития Среднего Урала» о сотрудничестве по привлечению инвестиций в технопарк «Академический». При этом итальянская Fondital S.p.A., уже локализовавшая производство в России, будет продвигать среди соотечественников Свердловскую область как перспективную промышленную и торговую площадку.
«Размеры проекта грандиозны! И при этом Академический район уже сегодня построен для человека — здесь чувствуется уют. Это район с высокими стандартами», — подвел итоги визита финансовый директор Fondital Джакомо Дзени.