{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 октября 2017
15 октября 2017
Главные новости Свердловской области
19:37  16 октября 2017 1

Итальянцы решили вложиться в «Академический» в Екатеринбурге

Иностранцев заинтересовал успешный екатеринбургский проектФото: центра информационной политики и рекламы АО "РСГ-Академическое"

Самый молодой район Екатеринбурга — Академический — заинтересовал иностранных инвесторов. 13 октября его посетила делегация итальянских и российских бизнесменов — участников российско-итальянской рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. Делегаты в эти дни проводят совещание в региональной столице.

«Академический» заинтересовал инвесторов как масштабный инвестиционный проект и успешный пример государственно-частного партнерства.

Презентацию для итальянских бизнесменов провел генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев. Он рассказал, что за 8 лет в районе было построено более 1 миллиона квадратных метров жилья, 3 школы, 9 детских садов и другие объекты инфраструктуры.

Главным итогом визита делегации стало подписание соглашения между АО «РСГ-Академическое», итальянской компанией Fondital и «Корпорацией развития Среднего Урала» о сотрудничестве по привлечению инвестиций в технопарк «Академический». При этом итальянская Fondital S.p.A., уже локализовавшая производство в России, будет продвигать среди соотечественников Свердловскую область как перспективную промышленную и торговую площадку.

«Размеры проекта грандиозны! И при этом Академический район уже сегодня построен для человека — здесь чувствуется уют. Это район с высокими стандартами», — подвел итоги визита финансовый директор Fondital Джакомо Дзени.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров