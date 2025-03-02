Скалолазание, лазертаг и погружение в 90-е: куда отправить ребенка в каникулы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге детей в каникулы зовут погрузиться в 90-е годы

03 марта 2025 в 07:56 Размер текста - 17 +

Каникулы у школьников будут с 24-го по 31 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге школьники в конце марта уйдут на весенние каникулы. Несмотря на окончание приема заявок в лагерях при школах, ребята смогут провести время и в частных компаниях. Дети неделю могут заниматься спортом, английским языком и даже уехать в другой город. О том, что предлагают в уральской столице, — в материале URA.RU. Изучение языков Например, за смену с 24-го по 28 марта в образовательном центре Way Up (Юлиуса Фучика, 5) нужно будет заплатить около 15 тысяч рублей. Там обещают не просто обучение английскому, но и мастер-классы, активные игры и питание. Ребята будут ходить туда с 08:00 до 18:00. Можно отправить подростка и в санаторий-профилакторий «Юбилейный» в Верхнем Тагиле. Детей там тоже ждут занятия по английскому языку, мастер-классы, страноведение, лазертаг и квесты. Ребятам обещают массажи и авторское шестиразовое питание. За смену с 22-го по 29 марта родителям придется отдать около 54 тысяч рублей. Бизнес и путешествия Ребенка можно отправить и в путешествие в Казань Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В центре «Городские каникулы» (ул. Юмашева, 5) за пять дней и 16 тысяч рублей детей от семи до 13 лет обещают погрузить в 90-е годы. «Ты станешь магистром дворовых игр и обыграешь свою маму в „резиночку“, а папу — в „горячую картошку“. Создашь из бумаги самую популярную логическую игру 90-х — тетрис. Станешь экспертом по рекламе и создашь уникальный плакат для своего бизнеса», — говорится на сайте. Ребенка можно отправить и в мини-путешествие в Казань с центром развития лидерских качеств «Корпорация „Лидер“». Детям от 10 лет обещают экскурсии, посещение аквапарка, прогулки, тренинги и общение с местными жителями. Уедут школьники с 24-го по 31 марта, а стоит программа 39 тысяч рублей. Спорт и творчество В школе скалолазания «Скалодром „Вверх“» (Ткачей, 25) для детей от семи до 14 лет будет работать весенний клуб. Ребятам обещают прогулки, походы на мероприятия, зарядки, квесты и скалолазание. За пять дней нужно будет заплатить 21 тысячу рублей. В студии «Ботаник» (Буторина, 1) можно пять дней посещать креативные занятия: мастер-классы, музейные квесты и творческие мероприятия. Ребят обещают кормить и заниматься с ними спортом. За пять дней нужно будет заплатить 16500 рублей. Находиться дети там будут до 18:00. Театры и кино В театре можно будет посмотреть «Дюймовочку» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В каникулы дети смогут посетить и спектакли. По данным «Яндекс.Афиши» 25 марта в Театре балета «Щелкунчик» пройдет спектакль «Малыш и Карлсон», билеты стоят от 500 до 800 рублей. 26 марта в «Урал Опера Балет» покажут «Дюймовочку» (билеты от 300 до 3000 рублей), а 28 — «Снежную королеву». 26 марта в Театре музкомедии тоже два раза покажут «Тайну третьей планеты» (от 300 до 1100 рублей). 20 марта должна состояться премьера фильма «Ждун», где семья будет спасать доброго пришельца от афериста. В этот же день на экранах должны показать и фильм «Пальма 2». Там будут рассказывать историю борьбы медвежонка и овчарки против браконьеров в диком лесу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге школьники в конце марта уйдут на весенние каникулы. Несмотря на окончание приема заявок в лагерях при школах, ребята смогут провести время и в частных компаниях. Дети неделю могут заниматься спортом, английским языком и даже уехать в другой город. О том, что предлагают в уральской столице, — в материале URA.RU. Изучение языков Например, за смену с 24-го по 28 марта в образовательном центре Way Up (Юлиуса Фучика, 5) нужно будет заплатить около 15 тысяч рублей. Там обещают не просто обучение английскому, но и мастер-классы, активные игры и питание. Ребята будут ходить туда с 08:00 до 18:00. Можно отправить подростка и в санаторий-профилакторий «Юбилейный» в Верхнем Тагиле. Детей там тоже ждут занятия по английскому языку, мастер-классы, страноведение, лазертаг и квесты. Ребятам обещают массажи и авторское шестиразовое питание. За смену с 22-го по 29 марта родителям придется отдать около 54 тысяч рублей. Бизнес и путешествия В центре «Городские каникулы» (ул. Юмашева, 5) за пять дней и 16 тысяч рублей детей от семи до 13 лет обещают погрузить в 90-е годы. «Ты станешь магистром дворовых игр и обыграешь свою маму в „резиночку“, а папу — в „горячую картошку“. Создашь из бумаги самую популярную логическую игру 90-х — тетрис. Станешь экспертом по рекламе и создашь уникальный плакат для своего бизнеса», — говорится на сайте. Ребенка можно отправить и в мини-путешествие в Казань с центром развития лидерских качеств «Корпорация „Лидер“». Детям от 10 лет обещают экскурсии, посещение аквапарка, прогулки, тренинги и общение с местными жителями. Уедут школьники с 24-го по 31 марта, а стоит программа 39 тысяч рублей. Спорт и творчество В школе скалолазания «Скалодром „Вверх“» (Ткачей, 25) для детей от семи до 14 лет будет работать весенний клуб. Ребятам обещают прогулки, походы на мероприятия, зарядки, квесты и скалолазание. За пять дней нужно будет заплатить 21 тысячу рублей. В студии «Ботаник» (Буторина, 1) можно пять дней посещать креативные занятия: мастер-классы, музейные квесты и творческие мероприятия. Ребят обещают кормить и заниматься с ними спортом. За пять дней нужно будет заплатить 16500 рублей. Находиться дети там будут до 18:00. Театры и кино В каникулы дети смогут посетить и спектакли. По данным «Яндекс.Афиши» 25 марта в Театре балета «Щелкунчик» пройдет спектакль «Малыш и Карлсон», билеты стоят от 500 до 800 рублей. 26 марта в «Урал Опера Балет» покажут «Дюймовочку» (билеты от 300 до 3000 рублей), а 28 — «Снежную королеву». 26 марта в Театре музкомедии тоже два раза покажут «Тайну третьей планеты» (от 300 до 1100 рублей). 20 марта должна состояться премьера фильма «Ждун», где семья будет спасать доброго пришельца от афериста. В этот же день на экранах должны показать и фильм «Пальма 2». Там будут рассказывать историю борьбы медвежонка и овчарки против браконьеров в диком лесу.