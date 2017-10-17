В результате подрыва автомобиля на Мальте погибла 53-летняя Дафне Каруана Галиция. Журналистка была известна тем, что нашла в «Панамском архиве» документы, позволившие обвинить семью премьер-министра Мальты Джозефа Муската в коррупции.
Как сообщает «Медуза», за две недели до смерти журналистка получала угрозы расправы, о чем сообщила в полицию. Тем не менее, 14 октября машина Каруаны Галиции была взорвана.
Сам Джозеф Мускат, которого Галиция обвиняла в коррупционных связях, заявил, что не успокоится, пока не будет совершено правосудие. По словам Муската, случившееся — не что иное, как «варварское нападение». Премьер подчеркнул, что за помощью в расследовании власти Мальты уже обратились к ФБР.
Как отмечается, Каруана Галиция нашла в «Панамском архиве» документы, связанные с рядом мальтийских политиков. Так, по заявлениям Галиции, жена премьера Муската, Мишель, предположительно владеет офшорной компанией, которая получала деньги от фирмы, связанной с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева, пишет издание.