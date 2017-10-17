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17 октября 2017
16 октября 2017
00:31  17 октября 2017 0

На Мальте убита журналистка, нашедшая в «Панамском архиве» компромат на премьера

Джозеф Мускат, которого обвиняла журналистка, потребовал расследования "варварского нападения"Фото: Wikimedia Commons

В результате подрыва автомобиля на Мальте погибла 53-летняя Дафне Каруана Галиция. Журналистка была известна тем, что нашла в «Панамском архиве» документы, позволившие обвинить семью премьер-министра Мальты Джозефа Муската в коррупции.

Как сообщает «Медуза», за две недели до смерти журналистка получала угрозы расправы, о чем сообщила в полицию. Тем не менее, 14 октября машина Каруаны Галиции была взорвана.

Сам Джозеф Мускат, которого Галиция обвиняла в коррупционных связях, заявил, что не успокоится, пока не будет совершено правосудие. По словам Муската, случившееся — не что иное, как «варварское нападение». Премьер подчеркнул, что за помощью в расследовании власти Мальты уже обратились к ФБР.

Как отмечается, Каруана Галиция нашла в «Панамском архиве» документы, связанные с рядом мальтийских политиков. Так, по заявлениям Галиции, жена премьера Муската, Мишель, предположительно владеет офшорной компанией, которая получала деньги от фирмы, связанной с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева, пишет издание.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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