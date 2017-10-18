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18 октября 2017
17:47  18 октября 2017 0

Мэр города, принимающего ЧМ-2018, попросил жителей уехать и не бить туристов

Предварительная жеребьевка ЧМ-2018. Санкт-Петербург, russia, чм2018, чм-2018, fifa world cup
Одна из четырех игр в Калининграде будет между топовыми командамиФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Мэр Калининграда Александр Ярощук посоветовал жителям покинуть город на время матчей чемпионата мира по футболу-2018. Также политик попросил горожан не бить иностранных туристов.

В эфире местной радиостанции Ярощук сказал, что одна из четырех игр мундиала в Калининграде будет между двумя топовыми европейскими командами. Посмотреть высококлассный футбол приедут около 100 тысяч туристов, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому горожанам стоит навести порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу, — сказал Ярощук. — Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам»

Также городские власти планируют ввести выходные для горожан в дни проведения матчей, так как город будет переполнен.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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