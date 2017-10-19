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19 октября 2017
19:56  19 октября 2017 0

Целый район Екатеринбурга три дня сидит без холодной воды

Авария водопровода. Курган, бутыли, нет воды, жильцы дома, авария на водопроводе
К обезвоженным домам канистрами подвозят холодную водуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители района Эльмаш в Екатеринбурге третий день жалуются на отсутствие холодной воды. Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе МУП «Водоканал», причиной отключения стала коммунальная авария: на перекрестке Фронтовых Бригад — Космонавтов повредилась труба диаметром 50 сантиметров.

«Обнаружилась серьезная утечка воды. Поврежденный водовод отключили во вторник. Сейчас подача воды ведётся по пониженной схеме, поэтому вполне возможно, что до каких-то домов она может не доходить. Когда приступили к раскопкам (труба находится на глубине восемь метров) выяснилось, что утечка проходит под линией электропередач. Чтобы работать под этими линиями, нашим бригадам пришлось пройти спецобучение», — пояснили в ведомстве.

С понедельника к обезвоженным домам организован подвоз питьевой воды, о графике можно узнать в управляющей компании. В МУП «Водоканал» не смогли назвать дату завершения ремонтных работ. «Могут быть форс-мажорные обстоятельства. Работы ведутся, вся техника есть, бригады работают круглосуточно», — заверили в ведомстве.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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