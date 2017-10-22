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22 октября 2017
21 октября 2017
00:35  22 октября 2017 0

Ученые: «Женскую ложь вычислить проще, чем мужскую»

Всероссийский открытый урок Россия, устремленная в будущее. Челябинск, телефон, девушка, школьница, гаджет
Заметить, что девушка врет, легче всего в перепискеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исследователи из Корнеллского университета в США пришли к выводу, что в переписке женский обман читается более явно, чем мужской. Все потому, что девушки используют больше слов-маркеров, тогда как у мужчин разница между правдой и ложью совершенно не заметна.

Как сообщает канал 360, к таким выводам ученые пришли после анализа 1703 переписок. В ходе исследования выяснилось, что женщины-собеседники начинают вести общение уклончиво, если собираются соврать. При разговоре ими используются более длинные предложения с использованием слов «возможно» и «вероятно». Также девушки часто используют местоимение «я», если говорят неправду.

Заметить ложь при общении с мужчиной оказалось сложнее: кроме включения в речь тех же «уклончивых» слов, индикаторов неверной информации в мужских сообщениях практически нет. Ученые связали это с тем, что у женщин в арсенале гораздо больше языковых средств и оборотов, способных ввести в заблуждение.

Наталья Полетавкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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