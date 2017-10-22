Ученые: «Женскую ложь вычислить проще, чем мужскую»

00:35 22 октября 2017 0

Заметить, что девушка врет, легче всего в переписке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исследователи из Корнеллского университета в США пришли к выводу, что в переписке женский обман читается более явно, чем мужской. Все потому, что девушки используют больше слов-маркеров, тогда как у мужчин разница между правдой и ложью совершенно не заметна.

Как сообщает канал 360, к таким выводам ученые пришли после анализа 1703 переписок. В ходе исследования выяснилось, что женщины-собеседники начинают вести общение уклончиво, если собираются соврать. При разговоре ими используются более длинные предложения с использованием слов «возможно» и «вероятно». Также девушки часто используют местоимение «я», если говорят неправду.

Заметить ложь при общении с мужчиной оказалось сложнее: кроме включения в речь тех же «уклончивых» слов, индикаторов неверной информации в мужских сообщениях практически нет. Ученые связали это с тем, что у женщин в арсенале гораздо больше языковых средств и оборотов, способных ввести в заблуждение.