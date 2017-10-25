На Ямале депутата уволили из-за ошибок в декларации

По требованию прокурора, на Ямале досрочно уволили депутата. Он нарушил закон «О противодействии коррупции», сообщается на сайте прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Надымская городская прокуратура проверила исполнение требований законодательства о противодействии коррупции депутатами поселока Пангоды. Было установлено, что один из депутатов в справке о доходах, расходах, об имуществе и долгах не отразил сведения о приобретенной в кредит квартире в Санкт-Петербурге, а также срочных обязательствах финансового характера в сумме 7 млн рублей», — говорится на сайте прокуратуры.
Прокурор направил председателю собрания депутатов Пангоды представление с требованием устранить выявленные нарушения. Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий своего коллеги.
Напомним, ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Среднеуральске увольняют депутатов. Основного места работы уже лишились заведующая взрослой поликлиникой Ирина Семерикова и директор школы Людмила Черменинова.