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Главные новости Ямала
18:13  25 октября 2017 0

На Ямале депутата уволили из-за ошибок в декларации

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Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий коллегиФото: depositphotos.com © URA.RU

По требованию прокурора, на Ямале досрочно уволили депутата. Он нарушил закон «О противодействии коррупции», сообщается на сайте прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Надымская городская прокуратура проверила исполнение требований законодательства о противодействии коррупции депутатами поселока Пангоды. Было установлено, что один из депутатов в справке о доходах, расходах, об имуществе и долгах не отразил сведения о приобретенной в кредит квартире в Санкт-Петербурге, а также срочных обязательствах финансового характера в сумме 7 млн рублей», — говорится на сайте прокуратуры.

Прокурор направил председателю собрания депутатов Пангоды представление с требованием устранить выявленные нарушения. Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий своего коллеги.

Напомним, ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Среднеуральске увольняют депутатов. Основного места работы уже лишились заведующая взрослой поликлиникой Ирина Семерикова и директор школы Людмила Черменинова.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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