Источник сообщил, где могут находиться тела жертв крушения Ми-8

Вероятно, тела погибших находятся внутри вертолета
Тела членов экипажа и пассажиров российского вертолета Ми-8, упавшего вблизи Шпицбергена, скорее всего, находятся в фюзеляже воздушного судна. Об этом РИА «Новости» заявил источник в координационном центре поисково-спасательной операции.
«При обследовании вертолета роботом „Фалькон“ тела снаружи обнаружить не удалось. Вероятнее всего, они находятся внутри фюзеляжа Ми-8», — отметил он.
Ранее в Сети было опубликовано фото обломков российского вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у побережья Шпицбергена. Автором снимка является скандинавское фотоагентство NTB scanpix.