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30 октября 2017
14:59  30 октября 2017 0

Источник сообщил, где могут находиться тела жертв крушения Ми-8

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, Ми-8, перевозка людей
Вероятно, тела погибших находятся внутри вертолетаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тела членов экипажа и пассажиров российского вертолета Ми-8, упавшего вблизи Шпицбергена, скорее всего, находятся в фюзеляже воздушного судна. Об этом РИА «Новости» заявил источник в координационном центре поисково-спасательной операции.

«При обследовании вертолета роботом „Фалькон“ тела снаружи обнаружить не удалось. Вероятнее всего, они находятся внутри фюзеляжа Ми-8», — отметил он.

Ранее в Сети было опубликовано фото обломков российского вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у побережья Шпицбергена. Автором снимка является скандинавское фотоагентство NTB scanpix.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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