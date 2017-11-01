14:32 01 ноября 2017 0

Майора полиции подозревают в незаконной охоте Фото: скриншот с видео

Полицейского-браконьера поймали в Нижнесергинском районе Свердловской области. Мужчина при помощи специальной фары слепил и стрелял живность на ночной охоте.

Егери совершали ночной рейд в Нижнесергинском районе и наткнулись на двух браконьеров, которые на «Ниве», при помощи ослепляющего устройства гоняли зайцев. Один из браконьеров был одет в старый полицейский бушлат. Как выяснилось, бушлат был неспроста — браконьером оказался старший участковый уполномоченный ОВД города Михайловска майор полиции Денис Басеев. Момент задержания браконьеров егери сняли на видео. На записи хорошо слышно, как полицейский несколько раз предложил не вызывать наряд и «порешать» все на месте. Вместе с полицейским браконьерствовал его зять.

«На «Ниве» браконьеров была закреплена специальная фара, чтобы ослеплять живность. Они ослепили белого зайца на четыре килограмма и подстрелили его. При них в автомобиле были найдены расчехленными два гладкоствольных ружья, патроны. Разрешения на охоту у них не было. В любом случае по правилам ночная охота с применением световых устройств запрещена. То, что они сделали, это часть 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой», — рассказал «URA.RU» Василий Максимов, директор охотничьего хозяйства «Андреевское» Нижнесергинского района.

Несмотря на то, что майор предлагал «порешать», егери вызвали наряд полиции.

«Приехавшие полицейские почему-то не внесли в протокол фару, которой браконьеры слепили зайца, и второго гражданского, который был с майором. На наш запрос о ходе проверки из полиции нам ничего не отвечают», — продолжает Василий Максимов.

За комментарием «URA.RU» обратилось в областной полицейский главк.

«В территориальном ОВД, где проходит службу старший участковый уполномоченный, о котором идет речь, по данному факту назначена и проводится служебная проверка. Кроме того, собранные в полиции материалы переданы в региональное следственное управление СКР по подследственности. Если сведения о том, что майор лично принимал участие или закрыл глаза на незаконную охоту, подтвердятся, последуют необходимые меры, вплоть до увольнения из органов по отрицательным мотивам и привлечения к уголовной ответственности за браконьерство», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.