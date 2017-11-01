20:31 01 ноября 2017 0

Президент США пообещал принять меры Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп после теракта на Манхэттене выступил с гневной речью и пообещал отменить лотерею по розыгрышу грин-карт.

Как заявил глава Соединенных Штатов, задержанный полицией предполагаемый террорист прибыл в Америку из Узбекистана. Право на пребывание в стране он выиграл в лотерею по розыгрышу грин-карт. «Террорист прибыл в нашу страну по так называемой Диверсификационной лотерее. Я хочу реальных заслуг. Мы боремся за иммиграцию на основании реальных заслуг, больше никаких демократических лотерейных систем. Мы должны стать намного более крепкими и умными», — цитирует RT запись Трампа на его странице в Twitter.

Теракт произошел в Нью-Йорке 31 октября. По предварительным данным, в результате наезда грузовика на велосипедистов погибло 8 человек и пострадали еще 15.