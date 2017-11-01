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01 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:31  01 ноября 2017 0

Из-за теракта на Манхэттене Трамп пообещал закрыть «лотерею» грин-карт

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , американский флаг, трамп дональд
Президент США пообещал принять мерыФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп после теракта на Манхэттене выступил с гневной речью и пообещал отменить лотерею по розыгрышу грин-карт.

Как заявил глава Соединенных Штатов, задержанный полицией предполагаемый террорист прибыл в Америку из Узбекистана. Право на пребывание в стране он выиграл в лотерею по розыгрышу грин-карт. «Террорист прибыл в нашу страну по так называемой Диверсификационной лотерее. Я хочу реальных заслуг. Мы боремся за иммиграцию на основании реальных заслуг, больше никаких демократических лотерейных систем. Мы должны стать намного более крепкими и умными», — цитирует RT запись Трампа на его странице в Twitter.

Теракт произошел в Нью-Йорке 31 октября. По предварительным данным, в результате наезда грузовика на велосипедистов погибло 8 человек и пострадали еще 15.

Игорь Чукреев
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