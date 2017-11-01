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01 ноября 2017
Главные новости Москвы
23:59  01 ноября 2017 0

Подозреваемый в совершении нападения в Нью-Йорке готовил теракт несколько недель

Сайфулло Саипов перебрался США в 2010 году по рабочей визеФото: официальный Twitter департамента пожарной охраны Нью-Йорка

Сайфулло Саипов, устроивший в Нью-Йорке теракт, жертвами которого стали восемь человек, готовился к нападению несколько недель. Ранее 29-летний выходец из Узбекистана в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

«Подозреваемый планировал теракт несколько недель и осуществил его от имени «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.), — приводит «Федеральное агентство новостей» заявление заместителя комиссара полиции Нью-Йорка Джона Миллера.

Предполагаемым исполнителем теракта ранее также не интересовались сотрудники ФБР, передает RT. При этом Саипов тем не менее мог быть связан с теми, кто находится на контроле полиции.

Как ранее писало «URA.RU», 31 октября в Нью-Йорке на улице West Street небольшой грузовик, за рулем которого находился Саипов, выехал на велодорожку и совершил наезд на людей. В результате инцидента погибли восемь человек и еще одиннадцать получили ранения. Нападавший был ранен полицейскими и арестован, при нем нашли записку, в которой он заявлял о своей принадлежности к террористической организации. По свидетельствам очевидцев, в момент совершения теракта Саипов кричал «Аллах Акбар!»

Жертвами террориста стали пятеро аргентинцев, один бельгиец и два американца, сообщает Nation News со ссылкой на комиссара пожарного управления гороа Дэниэла Нигро.

Евгений Александров
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