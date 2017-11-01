В эпицентр теракта в Нью-Йорке попала уральская путешественница. ФОТО, ВИДЕО

14:01 01 ноября 2017 0

Путешественница из Ноябрьска оказалась в самой гуще событий у Всемирного торгового центра в Нью-Йорке Фото: Ирина Лузько

Находящаяся сейчас в Нью-Йорке жительница Ноябрьска Ирина Лузько попала в эпицентр трагических событий на West Street. Корреспондент «URA.RU» связался с путешественницей по Skype.

«В момент, когда произошел теракт, я была у знакомых в Нью-Джерси. И собиралась выезжать в Нью-Йорк. И тут пришли непонятные новости. Сначала никто ничего не понимал, и, поскольку мне было по пути, я решила туда заехать, — говорит Ирина. — Друзья отговаривали. Тем более что сначала никто толком ничего не понимал, что произошло. Но, подъехав к World Trade Centre, увидела много полиции. Полицейскими оцеплен только маленький участок дороги, где непосредственно произошел наезд. И много журналистов, много иностранной речи, в том числе и на русском. Жесткого заслона нет. Полицейские даже фотографируются с туристами. Народ гуляет в маскарадных устрашающих костюмах. Праздник всё-таки. Хэллоуин отмечается очень широко в Америке».

Наезд небольшого грузовичка на пешеходов, за рулем которого сидел эмигрант из Узбекистана, 29-летний Сейфулло Саипов, произошел на улице West Street, в непосредственной близости к Всемирному торговому центру, где 11 сентября 2001 года произошел самый массовый теракт за всю историю США. Тогда погибло больше трех тысяч человек. Место совершения нынешнего теракта выбрано не случайно, считают те американцы, с которыми удалось поговорить Ирине.

1/9 Фото: Ирина Лузько

На месте погибло шесть человек и двое скончались в больнице. Ранено еще одиннадцать. После того, как террорист врезался в школьный автобус и вышел из кабины с двумя пейнтбольными пистолетами в руках, его подстрелили полицейские. Водитель кричал: «Аллах Акбар». Саипов жив, он прооперирован и находится в больнице. Террорист проживает в штате Нью-Джерси. Там запрещена свободная продажа огнестрельного оружия.

«Два года назад я была во Франции и чуть было не отправилась в Париж, где на следующий день произошла серия терактов. И тут я собиралась как раз погулять в том районе, но друзья пригласили, и я поехала в гости в Нью-Джерси», — рассказывает ноябрянка.

Сама Ирина Лузько не пострадала. Девушка прилетела в Америку 18 октября. Она путешествует по популярной сейчас у молодежи системе каучсёрфинг. Участники системы предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий. Жительница Ямала планирует пробыть в США еще пару месяцев.

Видео: Ирина Лузько