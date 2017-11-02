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02 ноября 2017
01 ноября 2017
12:52  02 ноября 2017 0

Свердловские власти инвестируют в промышленность почти треть миллиарда рублей. Депутаты сомневаются в целесообразности

Титановая долина. Верхняя Салда, титановая долина
«Титановая долина» получит дополнительные средстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заксобрание Свердловской области внесло поправки в закон о программе управления госсобственностью. Доходы от этого вида деятельности уменьшены на 756, 6 млн рублей. Изменения в том числе произошли из-за отмены решения о продаже недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. Расходная часть увеличена на 284 миллиона рублей. Дополнительные 129 млн рублей получит особая экономическая зона «Титановая долина». Деньги пойдут на строительство инфраструктуры, сетей связи и слаботочных сетей.

Депутат Евгений Зяблицев усомнился в необходимости вложений в проект. По его словам, в работе «Долины» нет заметных позитивных сдвигов. Кроме того, по информации депутата, Россия ограничит поставки титана в США.

Председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов в ответ заявил, что проект «Долины» успешно развивается. В него вошли три новых инвестора, один из которых готов инвестировать 10 млрд рублей. Возводимый корпорацией Boeing корпус вступит в эксплуатацию до конца 2018 года.

Еще 151 млн рублей планируется направить на поддержку завода «Фарфор Сысерти», который находится на грани банкротства. Депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Никитин в ответ предложил продать предприятие частному инвестору, так как рынок фарфора перегружен. И. о. главы МУГИСО Сергей Сосновских пояснил, что перед продажей завода нужно его восстановить. Более того, у «Корпорации развития Среднего Урала» в планах — стать участником этого бизнеса и создать на его базе центр народного творчества или религиозного промысла.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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