Заксобрание Свердловской области внесло поправки в закон о программе управления госсобственностью. Доходы от этого вида деятельности уменьшены на 756, 6 млн рублей. Изменения в том числе произошли из-за отмены решения о продаже недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. Расходная часть увеличена на 284 миллиона рублей. Дополнительные 129 млн рублей получит особая экономическая зона «Титановая долина». Деньги пойдут на строительство инфраструктуры, сетей связи и слаботочных сетей.
Депутат Евгений Зяблицев усомнился в необходимости вложений в проект. По его словам, в работе «Долины» нет заметных позитивных сдвигов. Кроме того, по информации депутата, Россия ограничит поставки титана в США.
Председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов в ответ заявил, что проект «Долины» успешно развивается. В него вошли три новых инвестора, один из которых готов инвестировать 10 млрд рублей. Возводимый корпорацией Boeing корпус вступит в эксплуатацию до конца 2018 года.
Еще 151 млн рублей планируется направить на поддержку завода «Фарфор Сысерти», который находится на грани банкротства. Депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Никитин в ответ предложил продать предприятие частному инвестору, так как рынок фарфора перегружен. И. о. главы МУГИСО Сергей Сосновских пояснил, что перед продажей завода нужно его восстановить. Более того, у «Корпорации развития Среднего Урала» в планах — стать участником этого бизнеса и создать на его базе центр народного творчества или религиозного промысла.