В Прикамье завели дело после пожара, где заживо сгорела семья с детьми

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в частном доме в поселке Юго-Камский в Пермском крае, который сгорел ночью 4 ноября, обнаружили тела мужчины, женщины и двух детей.
Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщили в пресс-службе регионального СКР. Специалисты изучат обгоревшие предметы и объекты. Сотрудники ведомства допросили очевидцев и назначили необходимые экспертизы.
Как писало «URA.RU» ранее, сообщение о возгорании поступило пожарным 4 ноября около двух часов ночи. К моменту приезда бригад огонь распространился на площади 56 кв. м., его удалось ликвидировать спустя полтора часа. «Пожар был настолько сильным, что узнать, есть ли в доме люди, изначально не представлялось возможным», — пояснили в МЧС.
При разборе завалов обнаружили тела четырех человек: мужчины, женщины, а также двух детей — семилетнего мальчика и 11-летней девочки.