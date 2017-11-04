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Главные новости Пермского края
15:35  04 ноября 2017 0

В Прикамье завели дело после пожара, где заживо сгорела семья с детьми

Открытая лицензия от 12.05.2017, пожар, огонь пламя
Специалисты изучат обгоревшие предметы и объектыФото: pixabay.com

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в частном доме в поселке Юго-Камский в Пермском крае, который сгорел ночью 4 ноября, обнаружили тела мужчины, женщины и двух детей.

Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщили в пресс-службе регионального СКР. Специалисты изучат обгоревшие предметы и объекты. Сотрудники ведомства допросили очевидцев и назначили необходимые экспертизы.

Как писало «URA.RU» ранее, сообщение о возгорании поступило пожарным 4 ноября около двух часов ночи. К моменту приезда бригад огонь распространился на площади 56 кв. м., его удалось ликвидировать спустя полтора часа. «Пожар был настолько сильным, что узнать, есть ли в доме люди, изначально не представлялось возможным», — пояснили в МЧС.

При разборе завалов обнаружили тела четырех человек: мужчины, женщины, а также двух детей — семилетнего мальчика и 11-летней девочки.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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